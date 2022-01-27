2022-01-27T16:21:00+03:00
2022-01-27T16:30:42+03:00
2022-01-27T16:21:00+03:00
2022
https://1prime.ru/health/20220127/835908525.html
ВОЗ: пандемия перекинулась на детей и подростков
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пандемия коронавируса перекинулась на подростков и детей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия... ПРАЙМ, 27.01.2022
общество , здоровье, новости, воз, пандемия, covid-19
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/12/832891293.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/12/832891293.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/12/832891292.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/12/832891292.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/12/832891291.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83289/12/832891291.jpg
https://1prime.ru/health/20220126/835894782.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 янв —ПРАЙМ. Пандемия коронавируса перекинулась на подростков и детей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Она подчеркнула, что эти группы населения до сих пор не были вакцинированы от COVID-19, поэтому оказалась более уязвима при распространении "омикрона". В этой связи наблюдается рост госпитализаций детей.
"Так что надо защищать уязвимых в этом смысле подростков и детей", — резюмировала Вуйнович.
Ранее лава ВОЗ
спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса.