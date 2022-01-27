МОСКВА, 27 янв —ПРАЙМ. Пандемия коронавируса перекинулась на подростков и детей, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24". В Москве откроются пункты вакцинации для подростков

Она подчеркнула, что эти группы населения до сих пор не были вакцинированы от COVID-19, поэтому оказалась более уязвима при распространении "омикрона". В этой связи наблюдается рост госпитализаций детей.

"Так что надо защищать уязвимых в этом смысле подростков и детей", — резюмировала Вуйнович.

Ранее лава ВОЗ спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса.