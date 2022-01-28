МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Около 7 тысяч нарушителей масочного режима выявили в метро Москвы с начала 2022 года, сообщил руководитель государственного казенного учреждения "Организатор перевозок" Владислав Султанов. На объектах Москвы усилен контроль за соблюдением COVID-мер

В связи с увеличением числа новых случаев COVID-19 в столице были усилены проверки на соблюдение ограничительных мер и масочного режима, число контролеров выросло на 50%. Особое внимание уделено ситуации в вагонах и на перронах метро, уточнил Султанов.

По его словам, до 99% пассажиров заходят в метро в масках, однако после турникетов спускают их или вовсе снимают.

В настоящее время усиленные проверки соблюдения масочного режима на всём общественном транспорта Москвы: в метро, автобусах, трамваях, МЦК и МЦД, а также на вокзалах. Власти Москвы не исключили ужесточения ковид-ограничений

"Мы благодарим всех пассажиров, которые ответственно и с пониманием подходят к вопросам собственного здоровья и уважают друг друга. Соблюдение простых профилактических правил способствует снижению числа случаев заражения", — заключил Султанов.

За последние сутки в Москве выявили 26 586 новых случаев COVID-19, умерли 74 пациента.