МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Риск повторного заражения "омикроном" по сравнению с "дельтой" выше в 5,4 раза. К такому выводу пришли исследователи из Имперского колледжа Лондона, передает РИА Новости со ссылкой на издание Express. Гинцбург заявил о стопроцентной защите "Спутника Лайт" от "омикрона"

Как заявляют исследователи, иммунная защита, обеспечиваемая перенесенной инфекцией, может составлять всего 19%.

Между тем исследование, которое было проведено в Южной Африке, показало, что заражение штаммом "омикрон" может защитить от "дельты". Ученые установили, что антитела у заразившихся "омикроном" более чем в четыре раза повышают защиту от "дельты".