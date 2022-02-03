С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — ПРАЙМ. Пик заболеваемости коронавирусом в России может наступить 22-24 февраля, заявил руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Захаров. Названо простое правило для тех, кто не хочет заразиться "омикроном"

По его словам, число новых случаев COVID-19 может превысить 200 тысяч в сутки.

"Если динамика… сохранится еще на неделю… то пик по числу новых случаев заболевания сдвинется от середины второй декады февраля… примерно на 22-24 февраля", — пояснил он.

После пика волна коронавируса может так же быстро пойти на спад, процесс займет 30-40 дней, прогнозирует ученый.

За последние сутки в России было выявлено 155 768 новых случаев COVID, госпитализированы 17 792 человек, умерли 667 пациентов.