МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Симптомы заболевания штаммом COVID "омикрон" у детей обычно проявляются на второй или третий день после инфицирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий заместителя директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора доктора медицинских наук Татьяны Руженцовой. Врач назвал свойства следующего серьезного штамма после "омикрона"

Она объяснила, что после инфицирования "омикроном" симптомы отмечаются, как правило, на второй-третий день, однако могут появиться позднее, в период до седьмого дня.

Также Руженцова также отметила, что на данный момент чаще всего заболевают школьники по причине активного общения, контакта в школах. Она уточнила, что риск инфицирования не зависит от пола ребёнка.