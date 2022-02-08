МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. В Москве за последнюю неделю число заражений штаммом COVID-19 "омикрон" сократилось на 6%, еще более существенное снижение ожидается на этой неделе, сообщил мэр города Сергей Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID. Ситуация с коронавирусом в России остается сложной

"За последнюю неделю произошло небольшое падение выявленных заражений "омикроном", около 6% произошло снижение", — заявил он.

Он отметил, что на этой неделе снижение будет более существенным.

При этом госпитализация тяжелых больных COVID-19 в стационары столицы на прошлой неделе увеличилась на 15%, добавил Собянин.

"Надеемся, что на эту неделе будет видно снижение и объёма госпитализаций", — сказал он.