МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Оказание плановой первичной медико-санитарной помощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе в связи с пандемией приостанавливаться не будет, сообщила пресс-служба Минздрава России. Минздрав России изменил порядок получения QR-кода

Этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России, добавили в ведомстве.

Правительство утвердило постановление, которое вносит изменения в базовую программу обязательного медицинского страхования, в соответствии с ними в период распространения коронавируса главы регионов при необходимости могут приостанавливать оказание плановой амбулаторной медпомощи, но только по некоторым профилям и только в зависимости от эпидемиологической ситуации, пояснили в пресс-службе.

При этом, как только обстановка в регионе стабилизируется, плановая помощь должна быть возобновлена в полном объеме, подчеркнули в Минздраве.

Приостановлено может быть проведение диспансеризации и профилактических осмотров, при этом за состоянием пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении в связи с хроническими заболеваниями, должно быть организовано дистанционное наблюдение, пояснили в пресс-службе.