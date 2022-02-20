РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев — ПРАЙМ. У беженцев, находящихся в пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области, выявлены единичные случаи коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора региона. В пунктах размещения поставят мобильные банкоматы для выплат беженцам

Согласно данным, власти уже подготовили обсерваторы, людей с тяжелым течением болезни доставят в ковидные госпитали.

Ростовские медики провели обследовали находящихся в ПВР людей, выявляя больных хроническими заболеваниями. Те, кому потребовалась госпитализация, доставлены в стационары, добавляется в сообщении.

Дополнительно 874 тысячи экспресс-тестов на COVID-19 и противовирусные препараты направлены в Ростовскую область для беженцев, передает пресс-служба губернатора региона.

Временная эвакуация граждан ДНР и ЛНР на территорию России в Ростовскую область была объявлена в пятницу 18 февраля в связи с угрозой вторжения Украины.

По данным врио главы МЧС России Александр Чуприяна, Россия приняла уже более 40 тысяч беженцев с Донбасса.

С 10.00 19 февраля в Ростовской области введен режим ЧС из-за ситуации с беженцами.