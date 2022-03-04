МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Часть стоматологических клиник повысила цены на свои услуги на 10-15%, сообщил в беседе с "Известиями" президент профессиональной ассоциации России Андрей Яременко. ФРС: рост цен на энергию спровоцирует рост инфляции в США

"Государственная система не повысила цены, частные клиники, как мне кажется, поднимают в среднем процентов на 10-15%", — заявил Яременко.

Он назвал два фактора подорожания: повышенный спрос и то, что расходные материалы и оборудование в клиники в основном привозятся из-за рубежа.

"Повышение курса доллара приводит к неминуемому росту цен. Второй момент — сейчас имеется гиперспрос: как люди скупают дорогостоящую электронику в ожидании роста цен, точно так же они спешат получить и стоматологические услуги", — объяснил эксперт.

При этом он отметил, что в России существует собственное производство многих материалов, а из стран-партнеров — Китая, Индии и Пакистана — можно привезти продукцию "достойного качества".

Поэтому Якеменко не ожидает кризиса в отрасли.