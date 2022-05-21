Минздрав: случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено
Глава Минздрава Мурашко: случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что в стране есть средства диагностики этого заболевания, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза нет.
Врачи при необходимости смогут выявить оспу обезьян и лечить ее, медикаменты для этого есть, добавил министр.
Ранее СМИ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Отмечается, что в центре внимания будут пути передачи заболевания.
О первых случаях оспы обезьян уже сообщили Германия, Бельгия, Франция, а также Австралия и Канада.
По данным центра "Вектор", летальность при оспе обезьян составляет от 1 до 11%, против этого заболевания эффективна вакцина от натуральной оспы.
https://1prime.ru/health/20220521/836952132.html
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