МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Случаев заражения оспой обезьян в России не выявлено, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. СМИ: ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за вспышки оспы обезьян

Он отметил, что в стране есть средства диагностики этого заболевания, поэтому никаких сложностей с постановкой диагноза нет.

Врачи при необходимости смогут выявить оспу обезьян и лечить ее, медикаменты для этого есть, добавил министр.

Ранее СМИ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Отмечается, что в центре внимания будут пути передачи заболевания.

О первых случаях оспы обезьян уже сообщили Германия, Бельгия, Франция, а также Австралия и Канада.

По данным центра "Вектор", летальность при оспе обезьян составляет от 1 до 11%, против этого заболевания эффективна вакцина от натуральной оспы.