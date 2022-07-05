МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса "Салнавак" компании "Генериум", следует из государственного реестра лекарственных средств.
Ранее министерство зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19, которая была разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"Салнавак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата регистрации: 4.07.2022",- говорится в реестре. Уточняется, что вакцина — двухкомпонентная, в виде спрея, вводится назально.
https://1prime.ru/health/20220705/837386734.html
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