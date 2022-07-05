МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Минздрав России зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса "Салнавак" компании "Генериум", следует из государственного реестра лекарственных средств. Россия сняла коронавирусные ограничения на пересечение границы

Ранее министерство зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от COVID-19, которая была разработана специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

"Салнавак. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата регистрации: 4.07.2022",- говорится в реестре. Уточняется, что вакцина — двухкомпонентная, в виде спрея, вводится назально.