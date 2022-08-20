МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Около 22 миллионов жителей Африканского Рога (Эфиопии, Кении и Сомали) находятся на грани голода в связи с засухой, проинформировали во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН. Генсек ООН заявил, что без российских удобрений не хватит еды в 2023 году

В заявлении говорится, что с начала 2022 года число жителей Эфиопии, Кении и Сомали, испытывающих острую нехватку продовольствия, увеличилось на девять миллионов и "таким образом, 22 млн человек сталкиваются с проблемой обеспечить себя достаточным продовольствием".

При этом ВПП ООН сообщает, что в африканских странах наблюдается падеж домашнего скота, жители страдают от нехватки воды, а более 1,1 миллиона африканцев пришлось покинуть свои дома. Поскольку засуха в регионе не заканчивается, для удовлетворения возрастающих потребностей местного населения в ближайшие полгода, по расчетам организации, потребуется около $418 миллионов.