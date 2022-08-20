В заявлении говорится, что с начала 2022 года число жителей Эфиопии, Кении и Сомали, испытывающих острую нехватку продовольствия, увеличилось на девять миллионов и "таким образом, 22 млн человек сталкиваются с проблемой обеспечить себя достаточным продовольствием".
При этом ВПП ООН сообщает, что в африканских странах наблюдается падеж домашнего скота, жители страдают от нехватки воды, а более 1,1 миллиона африканцев пришлось покинуть свои дома. Поскольку засуха в регионе не заканчивается, для удовлетворения возрастающих потребностей местного населения в ближайшие полгода, по расчетам организации, потребуется около $418 миллионов.
https://1prime.ru/health/20220820/837842403.html
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