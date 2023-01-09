МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Программа государственных гарантий бесплатной медпомощи продлена до 2025 года, заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Голикова рассказала, какой должна быть зарплата медиков в 2023 году

Он сообщил, что россиянам будет доступен более широкий перечень услуг. Граждане смогут получить высокотехнологичную и специализированную помощь, а также больше возможностей для реабилитации.

Премьер отметил, что медпомощь должна быть доступна по всей стране, в любых населенных пунктах. При этом качество оказываемых услуг должны определять единые стандарты, а не место проживания пациент.

"И все необходимые средства для этого предусмотрены", заключил Мишустин.