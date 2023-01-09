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2023
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Правительство продлило госгарантии бесплатной медицинской помощи
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Программа государственных гарантий бесплатной медпомощи продлена до 2025 года, заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Он сообщил, что россиянам... ПРАЙМ, 09.01.2023
общество , здоровье, новости, правительство рф, михаил мишустин, медицина, госгарантии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Программа государственных гарантий бесплатной медпомощи продлена до 2025 года, заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Он сообщил, что россиянам будет доступен более широкий перечень услуг. Граждане смогут получить высокотехнологичную и специализированную помощь, а также больше возможностей для реабилитации.
Премьер отметил, что медпомощь должна быть доступна по всей стране, в любых населенных пунктах. При этом качество оказываемых услуг должны определять единые стандарты, а не место проживания пациент.
"И все необходимые средства для этого предусмотрены", заключил Мишустин.