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В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше сдавать тесты на грипп и COVID
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Сдавать тесты на грипп и коронавирусную инфекцию следует в первые дни недомогания, заявила эксперт ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. "Для тех, кто только... ПРАЙМ, 10.01.2023
общество , здоровье, новости, роспотребнадзор, грипп, covid-19, пцр-тестирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Сдавать тесты на грипп и коронавирусную инфекцию следует в первые дни недомогания, заявила эксперт ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Для тех, кто только заболел, самое главное провести это тестирование в первые несколько дней болезни", — сообщила она телеканалу "Россия 24".
Специалист пояснила, что исследования будут эффективными только в первые пять дней после заболевания. Позже вирусы начнут спускаться все ниже и тесты могут оказаться отрицательными.
Ранее финансист Юлия Ахвледиани рассказала агентству "Прайм", как изменятся правила оформления больничных листов в 2023 году.