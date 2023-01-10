МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Сдавать тесты на грипп и коронавирусную инфекцию следует в первые дни недомогания, заявила эксперт ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. В России не обнаружили новый вариант коронавируса "кракен"

"Для тех, кто только заболел, самое главное провести это тестирование в первые несколько дней болезни", — сообщила она телеканалу "Россия 24".

Специалист пояснила, что исследования будут эффективными только в первые пять дней после заболевания. Позже вирусы начнут спускаться все ниже и тесты могут оказаться отрицательными.

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