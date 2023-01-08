МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В наступившем 2023 году в России изменится порядок и правила оформления больничных листов. О том, кто получит право на выплату по временной нетрудоспособности и сможет выбирать размер больничного, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани. Юрист рассказала, как получить больше отпускных

Итак, с 2023 года больничные смогут оформить граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). "Однако следует учитывать, что право на получение пособия по временной нетрудоспособности будет только у тех работников, за которых работодатель платил страховые взносы в 2022 году. Не будут получать выплаты работники по ГПХ, которые в 2022 году не работали по трудовому договору", — пояснила эксперт.

То есть важно, чтобы работник работал по трудовому договору. Она напомнила, что в 2023 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет составит 83 204 рубля в месяц.

Оплата больничных по беременности и родам осуществляется в размере 100% заработка независимо от стажа. Больничные выдают на фиксированный срок: 140 дней в стандартном случае, 156 дней – при осложненных родах, 196 дней – при рождении двойни и тройни. Юрист раскрыла, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ

Что касается самозанятых, то до 2022 года включительно эта категория граждан не имела права на оплачиваемый больничный, так как не платит страховые взносы. Право на получение самозанятыми оплачиваемого больничного листа в настоящее время не закреплено на законодательном уровне. Минтруд России предложил включить самозанятых в обновленную программу добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности с 1 июля 2023 года.

Речь идет о том, что застрахованные смогут самостоятельно определять размер выплат. Он зависит от ежемесячного взноса. Если взнос составляет 1 247,38 рубля, то выплата составит 2 МРОТ за полный месяц. Если взнос по 1871 рублей, то и выплата составит 3 МРОТ за полный месяц.

"Если предложение будет одобрено и законодательно закреплено, то в 2023 году самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные листы", — подытожила экономист.