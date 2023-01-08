Эксперт Ахвледиани: с 2023 года больничные смогут оформить граждане, работающие по ГПХ
МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. В наступившем 2023 году в России изменится порядок и правила оформления больничных листов. О том, кто получит право на выплату по временной нетрудоспособности и сможет выбирать размер больничного, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Ахвледиани.
Итак, с 2023 года больничные смогут оформить граждане, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). "Однако следует учитывать, что право на получение пособия по временной нетрудоспособности будет только у тех работников, за которых работодатель платил страховые взносы в 2022 году. Не будут получать выплаты работники по ГПХ, которые в 2022 году не работали по трудовому договору", — пояснила эксперт.
То есть важно, чтобы работник работал по трудовому договору. Она напомнила, что в 2023 году максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже от 8 лет составит 83 204 рубля в месяц.
Оплата больничных по беременности и родам осуществляется в размере 100% заработка независимо от стажа. Больничные выдают на фиксированный срок: 140 дней в стандартном случае, 156 дней – при осложненных родах, 196 дней – при рождении двойни и тройни.
Что касается самозанятых, то до 2022 года включительно эта категория граждан не имела права на оплачиваемый больничный, так как не платит страховые взносы. Право на получение самозанятыми оплачиваемого больничного листа в настоящее время не закреплено на законодательном уровне. Минтруд России предложил включить самозанятых в обновленную программу добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности с 1 июля 2023 года.
Речь идет о том, что застрахованные смогут самостоятельно определять размер выплат. Он зависит от ежемесячного взноса. Если взнос составляет 1 247,38 рубля, то выплата составит 2 МРОТ за полный месяц. Если взнос по 1871 рублей, то и выплата составит 3 МРОТ за полный месяц.
"Если предложение будет одобрено и законодательно закреплено, то в 2023 году самозанятые смогут получать оплачиваемые больничные листы", — подытожила экономист.
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