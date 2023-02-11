МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Система здравоохранения в ДНР полностью перейдет на обязательное медицинское страхование с 1 января 2024 года, сейчас жители республики должны оформлять полисы, заявил председатель комитета Народного Совета по здравоохранению Александр Сереженко. В ДНР планируют возрождать виноградарство

"Система здравоохранения ДНР полностью перейдет на обязательное медицинское страхование уже с 1 января следующего года. Каждому гражданину ДНР необходимо будет иметь в наличии полис ОМС", — заявил Сереженко в эфире "Первого республиканского" телеканала.

По его словам, для получения полиса ОМС уже сейчас жители ДНР могут обращаться в страховые компании при любой медицинской организации соседней Ростовской области или дождаться, когда соответствующие органы начнут работать в самой ДНР.

"Также можно получить цифровой вариант через "Госуслуги", — добавил парламентарий.