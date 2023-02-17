МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Джо Байден здоров и в состоянии исполнять обязанности президента США, говорится в заключении врача Белого дома по итогам ежегодного медицинского освидетельствования. Байден назначил главного экономического советника Белого дома

"Президент Байден остается здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности, в том числе в качестве руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего", — сказано в заключении Кевина О'Коннора.

В то же время врач сообщил, что президент США Джо Байден не страдает от склероза или неврологических расстройств.

"Чрезвычайно детальное неврологическое обследование вновь обнадежило тем, что нет никаких указаний на церебральное или другое неврологическое расстройство, такое как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз", — говорится в заключении врача по итогам диспансеризации Байдена.

Хотя Байден не продемонстрировал какой-либо двигательной слабости, но в обеих стопах наблюдается периферическая невропатия, указал врач. В связи с этим у Байдена по-прежнему наблюдаются легкие изменения походки, они объясняются еще и артритом позвоночника и стопы, сообщил он.

В то же время у Байдена иногда проявляются симптомы желудочного-пищеводного рефлюкса, с чем связан его кашель и заложенность носа, указал врач.

"Эти симптомы обычно обостряются после еды", — подчеркнул врач.

Президент США часто становится поводом для шуток из-за оговорок или забывчивости. Иногда он путает имена или должности присутствующих, бывали случаи, когда Байден прибегал к помощи окружающих в поисках выхода со сцены. Также президент США оступался на лестницах и трапах самолета, падал с велосипеда, оборачивался для рукопожатия к пустоте.