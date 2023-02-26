МИНСК, 26 фев — ПРАЙМ. Минздрав Белоруссии и китайское предприятие North China Pharmaceutical Company (NCPC) подписали соглашение о поставке белорусским фармкомпаниям сырья для производства лекарств, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского министерства. Белоруссия ограничила въезд польских грузовиков в страну

Согласно сообщению, министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич в рамках визита в Китай официальной белорусской делегации посетил предприятие NCPC в городе Шицзячжуан (провинция Хэбэй), где состоялись переговоры и подписание соглашения о сотрудничестве.

"После проведения детальной аналитической работы по работе фармацевтического рынка Китая специалисты Китайской торговой палаты по экспорту и импорту лекарственных средств и товаров медицинского назначения при министерстве коммерции КНР определили компанию NCPC INTERNATIONAL предприятием, которое будет выступать в качестве оператора по поставкам субстанций и сырья для производства лекарственных препаратов в адрес организаций холдинга "Белфармпром", — говорится в сообщении.

Как рассказал Пиневич, "данная компания выбрана стратегическим партнером, который будет представлять интересы холдинга "Белфармпром" в области закупок фармацевтических субстанций в Китайской Народной Республике, а также осуществлять функции изучения конъюнктуры рынка, представления в адрес управляющей компании холдинга предложений по поставке субстанций и сырья в соответствии с заявками".

На переговорах в Китае также был затронут вопрос о создании представительства или офиса для выполнения функций NCPC INTERNATIONAL на территории китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" под Минском. В минздраве отметили, что в настоящее время компания NCPC является поставщиком фармацевтических субстанций в адрес белорусских предприятий "Белмедпрепараты" и "Ферейн".

В конце апреля прошлого года премьер Белоруссии Роман Головченко заявил о возникших сложностях на фоне западных санкций в приобретении медоборудования. По его словам, при попытке купить на Западе медоборудование и запчасти к высокотехнологичным аппаратам Минск получал "уклончивые ответы". Также Белоруссия была вынуждена пересмотреть логистику поставки медикаментов и сырья для их производства на фоне конфликта на Украине. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее поставил задачу диверсифицировать поставки лекарств в страну в условиях санкций Запада против Минска, чтобы не допустить их недостатка на внутреннем рынке.