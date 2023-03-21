МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в понедельник подписал закон, предписывающий главе национальной разведки рассекретить часть имеющихся данных об истоках происхождения коронавируса, сообщил Белый дом. Глава ВОЗ рассказал, когда стоит ждать завершения пандемии COVID-19

"Президент подписал "Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года", который требует от директора национальной разведки рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса", — сообщили в американской администрации.

ВОЗ в марте 2021 года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в Ухань для установления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

Другую версию происхождения коронавируса — прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию передачи вируса через охлажденные продукты.

В начале марта официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя заявления ФБР США о лабораторном происхождении коронавируса, подчеркнула, что Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19.