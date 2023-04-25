МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по социальной политике единогласно поддержал в ходе заседания комитета во вторник закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним лицам, сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Врач объяснила, что делать при укусе клеща

"В последнее время это явление (курение вейпов несовершеннолетними) начало носить столь массовый характер, что мы как законодатели не можем не реагировать… Коллеги, подготовлен проект заключения комитета с рекомендацией Совету Федерации одобрить закон, так как актуальность его принятия, мне кажется, не вызывает никаких сомнений" — заявил представитель комитета Андрей Чернышев.

Закон предусматривает запрет на оборот никотинсодержащей жидкости с добавлением ароматизаторов и добавок, которые усиливают никотиновую зависимость, а также вводит минимальную стоимость никотинсодержащей продукции.

Также устанавливается запрет на продажу вейпов на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, с использованием автоматов.

Согласно документу, продажа вейпов будет возможна в розничных магазинах, но в целях ограничения доступа детей к информации о такой продукции запрещается их открытая выкладка и демонстрация. При продаже вейпов будет запрещено предоставление скидок на них. В рекламе запрещается демонстрация процессов потребления никотинсодержащей продукции с использованием вейпов.