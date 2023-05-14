Володин опубликовал опрос о запрете ночных продаж алкоголя "наливайками"
Володин опубликовал опрос о запрете продаж алкоголя ночью магазинами в жилых домах
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале результаты опроса о запрете продажи в ночное время алкоголя так называемым "наливайкам", маскирующимися днем под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работающими "как псевдокафе".
"Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых "наливаек": днём они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?" — написал он.
Примерно в течение получаса с момента публикации, 82% из около 30 тысяч проголосовавших отметили, что поддерживают такой запрет, 10% заявили, что не поддерживают, а 8% выбрали вариант ответа "все равно".
https://1prime.ru/health/20230514/840588277.html
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