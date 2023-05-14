МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале результаты опроса о запрете продажи в ночное время алкоголя так называемым "наливайкам", маскирующимися днем под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью работающими "как псевдокафе". В Роскачестве рассказали, как правильно заказывать вино в ресторане

"Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых "наливаек": днём они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете ли правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?" — написал он.

Примерно в течение получаса с момента публикации, 82% из около 30 тысяч проголосовавших отметили, что поддерживают такой запрет, 10% заявили, что не поддерживают, а 8% выбрали вариант ответа "все равно".