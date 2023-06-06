ЧЕЛЯБИНСК, 6 июн — ПРАЙМ. Около одной тысячи бутылок опасного сидра выявили в Челябинской области, вся продукция будет изъята, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. Роспотребнадзор призвал не употреблять алкоголь "Мистер сидр"

"В Челябинской области на складах у 6 ИП и одного ООО выявлена данная продукция, около одной тысячи бутылок", — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что во вторник предпринимателям будут вручены уведомления об изъятии всех партий.

Накануне челябинский губернатор Алексей Текслер поручил оперативно проверить торговые предприятия региона, в которых может реализовываться продукция "Мистер Сидр". Министерству сельского хозяйства региона поставлена задача совместно с надзорными органами выявить точки реализации сидра "Мистер Сидр" в Челябинской области, снять его с продажи, также соответствующая информация направлена в торговые сети региона, поясняет пресс-служба правительства региона.

Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области, а также госпитализации двух жителей Удмуртии, 33 жителей Ульяновской области и 14 жителей Самарской области, а также нескольких случаях, в том числе летальных, в Нижегородской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Также три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением спиртосодержащим напитком в Пензенской области, где, как пояснили РИА Новости в экстренных службах, также употребляли сидр. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.