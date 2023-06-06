МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. В Удмуртии на складах и в магазинах изъято почти 14 тысяч литров напитка "Мистер Сидр", сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В Челябинской области выявили опасный сидр

Отмечается, что правоохранители изъяли крупные партии сидра "Мистер Сидр" в Удмуртии, Ульяновской, Нижегородской, Самарской и Пензенской областях.

"Так, оперативники УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области обнаружили в торговых сетях 216 тридцатилитровых кег с опасной продукцией. Пензенскими полицейскими проверено более 600 торговых объектов, изъято свыше 1700 литров сидра. В Самаре сотрудниками Госавтоинспекции остановлен грузовой автомобиль, в котором обнаружены пластиковые кеги общим объемом 810 литров и документы на получение алкогольной продукции под маркой "Мистер Сидр". На территории Удмуртии в складских помещениях и магазинах полицейскими изъято почти 14 тысяч литров пивного напитка, а в Мордовии – более 250 литров", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.