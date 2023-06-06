МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Более 3 тонн напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым массово отравились люди, было обнаружено на складе в Севастополе, продукцию изымают для передачи на досудебное хранение, сообщили РИА Новости в Росалкогольрегулировании (РАР). В Челябинской области выявили опасный сидр

"Представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с сотрудниками УМВД по городу Севастополю в складском помещении на территории города обнаружена продукция ООО "Анди"… Объем выявленной продукции составил более 3 тонн. В настоящее время опасный алкоголь изымается для передачи на досудебное хранение", — рассказали в РАР.

Там добавили, что мероприятия по выявлению и пресечению нелегального оборота алкогольной продукции продолжаются.

Кроме того, в РАР подчеркнули, что неоднократно указывали на рост объема нелегального производства алкогольных коктейлей под видом пивных напитков. "При выпуске такой продукции недобросовестные предприниматели закупают нелегальный спирт, который используется в виде сырья. Никаких проверок качества такого спирта при этом не производится. Это автоматически создает риски использования при производстве метилового спирта", — сказали там. В Пермском крае обнаружили продукцию "Мистер Сидр"

Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух — в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.

При этом в понедельник в Росалкогольрегулировании сообщили агентству, что отгрузки и поставки сидра под брендом "Мистер Сидр", производимого компанией "Анди", заблокированы на всей территории России.