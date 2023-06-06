МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ разработал законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола в стране на фоне отравлений суррогатным сидром, говорится сообщении министерства. Отгрузки и поставки продукции "Мистер сидр" заблокировали по всей стране

"Минпромторг России разработал проект федерального закона, согласно которому в России запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола)", — отмечается в сообщении.

"Проектом закона предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот. Кроме того, это поможет сформировать систему учета объемов производства, реализации и использования метанола предприятиями, являющимися участниками этого рынка", — рассказали в Минпромторге.