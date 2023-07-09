МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Временной интервал с 9 до 11 часов утра и с 16 до 19 часов вечера является наиболее безопасным для принятия солнечных ванн, но даже в этот период необходимо наносить крем с SPF и использовать темные очки, сообщили агентству РИА Новости в Роскачестве. Терапевт рассказала, почему бесполезно чистить сосуды народными средствами

"Безопасным считается время с 9 до 11 утра и с 16 до 19 вечера, но и в эти часы использование крема от солнца обязательно. Также не стоит забывать солнечные очки, поскольку, в отличие от кожи, для глаз утреннее и вечернее солнце самое опасное. Потому что на восходе или на закате в наши глаза попадает максимальное количество прямых лучей. А когда солнце в зените, то основные ультрафиолетовые лучи — отраженные", — пояснили в ведомстве

Специалисты Роскачества напомнили, что загар является результатом защитной реакции кожи на вредное воздействие солнечных лучей, долгое нахождение на солнце ведет к повреждению клеток кожи. Ответная реакция организма — продуцирование клетками-меланоцитами пигмента меланина, защищающего кожу и попутно окрашивающего ее. В ведомстве предупредили, что последствиями загара может быть не только вероятность развития рака кожи, но и ожоги, ускоренное старение и развитие фотоаллергии на солнце.

"Чаще всего немеланомные раковые заболевания кожи развиваются на тех участках тела, которые обычно открыты солнцу: это уши, шея, плечи, руки. Из этого следует, что для развития рака нужно регулярное воздействие солнечного света", — пояснили в Роскачестве, добавив, что в числе способов защиты первого порядка — ношение одежды с длинным рукавом, шляп, а также нанесение солнцезащитных средств. Специалисты ведомства напомнили, что индекс SPF обозначает, какую часть лучей пропускает средство, при условии его правильного нанесения. Так, крем SPF 30 пропустит 1/30 часть лучей.

"Индекс SPF 50 означает, что при нанесении крема на кожу она выдержит УФ-облучение в 50 раз более интенсивное. Но это не значит, что, намазавшись, вы можете находиться под солнцем в 50 раз дольше, чем без крема. Ведь, например, в разных регионах интенсивность УФ-излучения может быть разной, к тому же она может меняться в течение дня. Влияет и фототип кожи. В конце концов, крем может стираться, смываться и распадаться под влиянием солнечного света, а если он нанесен неравномерно, то и защита будет соответствующая", — сказала доктор медицинских наук Екатерина Васильева, слова которой приведены в сообщении Роскачества.