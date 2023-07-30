МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. При выборе арбуза не следует полагаться на его сухой хвостик, так как он может высохнуть при транспортировке в то время, когда сам плод еще не дозрел, заявили РИА Новости в Роскачестве. Россиян предупредили о мошеннических схемах с отпусками

"Хвостик арбуза на 100 процентов не говорит о спелости и вкусе. Сухим хвостик может быть после нескольких дней транспортировки, даже если сама ягода еще "зеленая". Пересохший хвостик также должен стать сигналом к тому, чтобы поискать другую, более подходящую ягоду", — рассказали в ведомстве.

По словам специалистов Роскачества, внимание стоит уделить целостности корки арбуза. Так, большое количество дефектов (трещины, побитости, рубцы) не допускается, поскольку через них в мякоть могут попасть микроорганизмы, где они будут активно размножаться. Поэтому также стоит отказаться от покупки разрезанных и поврежденных плодов. Кроме того, не стоит просить разрезать его, чтобы посмотреть цвет или попробовать на вкус.

В организации посоветовали не забывать стучать по арбузу перед покупкой и вслушиваться: звук должен быть чем-то средним между глухим и звонким. Если он глухой — ягода может быть перезревшей, а если звонкий — велика вероятность, что она еще не дозрела.

"Спелый арбуз будет свежим, целым и чистым с матовой корочкой, а полосы — яркими и отчетливыми. Место, которым арбуз соприкасался с землей, должно быть одно ярко-желтого цвета", — добавили в Роскачестве.

При этом перед подачей арбуза на стол следует тщательно вымыть его с мылом, чтобы избавиться от частичек почвы и содержащихся в ней микробов, и избежать пищевого отравления. Эксперты уточняют, что отравления этим продуктом связаны как раз с плохой гигиеной, а не с наличием нитратов, которых после созревания в мякоти не остается.