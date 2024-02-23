МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Гормон тестостерон помогает мужчинам легче переносить физические нагрузки, и чтобы его уровень был в норме, следует отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, заниматься спортом и наладить режим сна и питания, рассказал РИА Новости профессор кафедры урологии и андрологии лечебного факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России Сергей Пульбере. Минздрав сделает доступнее медпомощь для пожилых, пишет СМИ

"Чтобы нормализовать уровень тестостерона, важно избегать вредных привычек — курения и злоупотребления алкоголем. Токсичные вещества угнетают выработку тестостерона. Также влияет и недостаток движения, адинамия — мужчины, которые сидят с пивом у телевизора, как правило обладают более низким либидо и изменчивым настроением", — сказал Пульбере.

Он пояснил, что тестостерон дает мужчинам мотивацию и стрессоустойчивость, и при высоком уровне этого гормона они легче переносят физические нагрузки и быстрее восстанавливаются после них.

По его словам, те, кто регулярно ходят в спортзал или занимаются физкультурой на природе, обладают более высоким и стабильным уровнем тестостерона.

Стрессы, неправильное питание, плохой сон также отрицательно влияют на уровень тестостерона, добавил специалист.

По его словам, ритм жизни современных мужчин сопряжен с активной работой и зачастую нарушенным питанием и сном, и из-за этого у них также может быть пониженный уровень этого гормона. Если можно ограничить какие-то вредные факторы, лучше это сделать, подчеркнул он.