Потанин хочет выкупить долю Абрамовича в "Норникеле", Дерипаска обратился в суд Лондона

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина сделал предложение структуре Crispian Investments Ltd., аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, о выкупе ее доли в ГМК "Норильский никель" GMKN в соответствии с соглашением акционеров компании и считает необоснованной подачу "Русалом" Олега Дерипаски иска в лондонский суд с требованием заблокировать сделку, заявил РИА Новости представитель "Интерроса".

"Интеррос" уже является крупнейшим владельцем акций "Норникеля", его доля составляет 30,3%. "Русалу" принадлежат 27,8%, Crispian Investments - 4,95% акций.

Структура "Русала" обратилась в лондонский суд против сделки по продаже Crispian своего пакета "Интерросу", заявление будет рассмотрено в пятницу, сообщил Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Исходя из текущих котировок на Московской бирже стоимость пакета составляет около 90 миллиардов рублей.

"Подтверждаем, что сделали предложение Crispian о покупке у него акций и получили от Crispian встречное предложение в соответствии с соглашением акционеров "Норникеля". Считаем иск "Русала" необоснованным, действовали в соответствии с соглашением акционеров, интересы "Русала" не ущемлены", - прокомментировал РИА Новости представитель "Интерроса".

Соглашение акционеров "Норникеля", заключенное в декабре 2012 года, вводило 5-летнюю заморозку на выкуп доли Абрамовича. Соответственно, эта норма прекратила свое действие в декабре 2017 года.

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии.