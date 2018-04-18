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Мантуров: РФ не будет запрещать поставки российского титана для Boeing


Компании / Индустрия / Экономика / Металлургия

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Российский кабинет министров не будет вводить запрет на поставки титана для американского авиаконцерна Boeing в качестве ответной меры на расширение Вашингтоном санкций по отношению к Москве, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, эта мера отрицательно сказалась бы на российском производителе титана "ВСМПО-Ависма".

"Мы не будем уподобляться таким решениям, поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании "ВСМПО-Ависма", - ответил Мантуров на вопрос о том, могут ли быть запрещены или ограничены поставки титана для Boeing, в интервью телеканалу "Россия 24".

"Зачем принимать такие решения, которые в первую очередь отрицательно отразятся на наших предприятиях, на наших производителях?" - сказал министр.

Посольство РФ в Вашингтоне заверили, что новых санкций пока не будет

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