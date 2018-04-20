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"Победа" планирует заказать "стоячие" кресла для новых самолетов


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Низкобюджетный авиаперевозчик "Победа" хочет закупить для своих новых бортов "стоячие" кресла. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакомпании, основным условием закупки таких кресел станет их сертификация и безопасность использования.

Ранее на этой неделе газета The Telegraph сообщила, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов. Ряд "сидений" планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт в бедрах. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком "кресле" невозможно — только облокотиться на него.

Как рассказали представители производителя, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку" на борту: они в два раза легче стандартных сидений, а также дают возможность увеличить пассажировместимость самолета на 20%.

"Компания изучает новинку и планирует заказать для новых самолётов "стоячие" кресла, если они будут сертифицированы и безопасны", - пояснил собеседник агентства.

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