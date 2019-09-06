МАГАДАН, 6 сен /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий Несис на ВЭФ во Владивостоке подписали соглашение по реализации инвестиционного проекта освоения месторождения "Приморское", а также еще ряд соглашений общей стоимостью в 1 миллиард рублей, сообщает правительство региона.

"Отработка месторождения "Приморское" является важным проектом. Оно находится в 223 километрах от Омсукчанской ЗИФ, на побережье Охотского моря. Участок готов к разработке, в настоящее время готовится проектная документация. Освоение месторождения планируется с 2020 года. "Приморское" имеет богатые содержания драгоценных металлов и расположено на экономически оправданном расстоянии от золотоизвлекательных фабрик Дукатского хаба в Магаданской области", — говорится в сообщении.

Поясняется, что за счет отработки нового месторождения "Полиметалл" планирует восполнить минерально-сырьевую базу Дукатского хаба. В целом ресурсы "Приморского" составляют около 3 тонн золота и порядка 700 тонн серебра.

"Также губернатор подписал соглашение с директором "Эвенской горнорудной компании" Андреем Горбовым. Планируется реализация инвестиционного проекта переработки золотосодержащих руд месторождений "Сопка Кварцевая", "Дальнее", "Ороч" и иных месторождений Магаданской области с объемом инвестиций не менее 1 миллиарда рублей до конца 2021 года", — дополняет ведомство.

Соглашение также подразумевает сокращение сроков освоения месторождений рудного золота. В свою очередь, правительство Магаданской области окажет содействие в реализации проектов на законодательном и организационном уровне.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.