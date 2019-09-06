КРАСНОЯРСК, 6 сен /ПРАЙМ/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО "Озерная горнорудная компания" договорились построить на севере Бурятии к 2023 году предприятие по добыче и переработке свинцово-цинковой руды и производству цинкового и свинцово-серебряного концентрата, сообщает пресс-служба агентства.

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках Восточного экономического форума.

"На базе месторождения труднообогатимых полиметаллических руд Озерное планируется создание предприятия по добыче и переработке свинцово-цинковой руды мощностью 8 миллионов тонн в год, а также производству цинкового и свинцово-серебряного концентратов. Планируемый объем частных инвестиций в проект составит более 74 миллиардов рублей до 2024 года. Планируется создание более 2,3 тысячи рабочих мест. В эксплуатацию предприятие будет введено в 2023 году", — говорится в сообщении.

По словам генерального директора агентства Леонида Петухова, в агентство поможет в получении государственной поддержки: в подготовке документов для получения доступа к ряду льгот, сопровождении инвестора в решении административных вопросов и переговорах с потенциальными бизнес-партнерами.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.