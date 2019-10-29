ЛОНДОН, 29 окт /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) планирует создать комитет, который будет представлять интересы производителей и потребителей лития. Ожидается, что в новый орган войдут девять компаний, включая Jaguar Land Rover (JLR) и Tesla, следует из материалов биржи, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как отметили в LME, по мере роста рынка лития со стороны его участников появился спрос на создание открытого и надежного ценообразования и рынка деривативов на это сырье.

"В течение последних двух лет биржа провела консультации с основными игроками рынка лития по запуску фьючерсов на литий, которые поддержат растущий спрос на решения по управлению ценовыми рисками для аккумуляторных металлов", — говорится в сообщении LME.

Ранее в этом году биржа выбрала компанию Fastmarkets в качестве авторизованного агентства по публикации цен на литий. Теперь организатор торгов перешел к следующему шагу в развитии этого направления – к созданию специального комитета по литию, в который войдут, в частности, такие компании, как китайская Chengdu Chemphys Chemical Industry, британская Jaguar Land Rover, Lithium Corporation, BASF SE и Tesla.

По прогнозу инвестиционной компании Canaccord Genuity, к 2025 году спрос на литий, который используются в производстве аккумуляторов, вырастет в три раза, превысив 917 тысяч тонн.

О сроках начала работы нового комитета в LME пока не сообщили. В настоящее время на бирже действуют аналогичные комитеты по меди, алюминию и кобальту.