МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Спотовая цена на палладий установила в ходе торгов пятницы новый исторический рекорд, превысив 2,5 тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.26 мск стоимость тройской унции палладия росла на 7,31%, до 2482 долларов. Ранее в ходе торгов она доходила до 2539 долларов. В то же время мартовский фьючерс на палладий дорожает на 2,9%, до 2240,65 доллара за унцию.

Палладий растет в цене уже несколько лет, обгоняя по стоимости и платину, и золото. Эксперты связывают это ралли с резким ростом спроса в автомобильной промышленности Европы и Китая. Палладий используется в изготовлении выхлопных катализаторов для бензиновых двигателей, а поскольку крупнейшие страны ужесточают требования к экологичности транспорта, спрос на металл продолжит расти.