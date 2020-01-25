МАГАДАН, 25 янв — ПРАЙМ. Недропользователи Магаданской области в 2019 году добыли 46,36 тонны золота, превысив план на 3,66 тонны, и увеличив показатели 2018 года на 9,4 тонны, сообщает правительство региона.

"Превышение показателей годового плана в 42,7 тонны составило – 3,66 тонны. По отношению к аналогичному периоду 2018 года добыча увеличилась на 9,4 тонны… Лидером по добыче самородного золота является Ягоднинский городской округ (7,3 тонн), лидером по добыче коренного – Тенькинский городской округ (20,1 тонн). Всего добыча россыпного золота в 2019 году составила – 18,41 тонн, рудного золота – 27,95 тонн", — говорится в сообщении.

Дополняется, что в ближайшие несколько лет в регионе планируется увеличение добычи драгметалла до 50 тонн. Это станет возможно благодаря наращиванию производственных мощностей компаний "Полюс" и "Павлик". Предприятия продолжают развитие дополнительных направлений отработки месторождений.

"ЗРК "Павлик" планирует строительство второй очереди ГОКа с примерными инвестициями около 18 миллиардов рублей…. Достигнуты договоренности по подключению к ЛЭП на подстанции "Омчак Новая" ПАО "Полюс" на территории Яно-Колымской золоторудной провинции, что даст толчок для дальнейшего развития инвестиционных проектов в регионе", — дополняет ведомство.