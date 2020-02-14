РИМ, 14 фев /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Россия обратилась к Италии с просьбой увеличить число разрешений на грузоперевозки на 10 тысяч, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В пятницу Мантуров в МИД Италии встретился с министром иностранных дел Луиджи Ди Майо, они сопредседатели Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. "Заседание совета по экономическому сотрудничеству в декабре 2018 года прошло очень успешно, практически все достигнутые договорённости реализовываются", — заявил российский министр.

"Предоставление разрешений для транспортных компаний, грузоперевозчиков и грузоотправителей. В прошлом году за 11 месяцев у нас было перевезено 660 тысяч тонн на итальянско-российском треке. При этом мы просили дополнительных разрешений, и итальянские коллеги нам пошли навстречу и дали 4 тысячи разрешений", — сказал Мантуров.

Но, по его словам, этого не хватает, а увеличение грузооборота — в интересах обеих стран. "Я сегодня обратился к коллеге, чтобы увеличили количество разрешений дополнительно на 10 тысяч. Господин Ди Майо обещал рассмотреть такую возможность, и я уверен, сделать это не составит большого труда", — заметил министр.

Он также сообщил, что решается вопрос с долгосрочным контрактом по обеспечению электричеством завода "Русала" на Сардинии. По данным с сайта компании, это один из крупнейших глиноземных заводов Европы, имеет выход к Средиземному морю и два закрепленных за собой портовых терминала. Он запущен в 1973 году, мощность составляет 1,085 миллиона тонн глинозема в год, на нем работает 290 человек.

"По "Русалу" мы обращались к итальянской стороне с просьбой урегулировать вопрос по предоставлению долгосрочного контракта на электроэнергию и разрешения на модернизацию, первая часть тогда даже потребовала изменения в закон, и господин Ди Майо сообщил, что это сделано и в ближайшее время будет доведено до компаний", — заявил Мантуров. "Я думаю, что это будет хорошая новость с учётом того, что русаловское предприятие будет получать бокситы из Гвинеи и дальше перерабатывать их в глинозём для поставки в Россию", — добавил он.