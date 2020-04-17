МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Фонд развития промышленности будет докапитализирован в 2020 году еще на 30 миллиардов рублей, передает пресс-служба Минпромторга РФ слова главы министерства Дениса Мантурова.

Изначально бюджет фонда на 2020 год составлял около 24 миллиардов рублей, затем ФРП докапитализировали на 10 миллиардов рублей — для реализации противоэпидемических проектов.

Работа Фонда развития промышленности была переориентирована на максимальную поддержку производителей продукции, направленной на борьбу с новой коронавирусной инфекцией — было принято решение направить все поступающие в ФРП платежи по ранее выданным займам и процентам на финансирование противоэпидемических проектов в приоритетном порядке, поясняет Минпромторг.

"В настоящее время по линии ФРП одобрено около 50 займов на общую сумму 14,5 миллиарда рублей, 30 проектов уже получили финансирование на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Благодаря этим средствам многие предприятия уже нарастили объемы производства или начали выпускать необходимую продукцию. С учетом высокого спроса на программу ФРП и эффективной работы по доведению средств до промышленных предприятий было принято решение о докапитализации фонда на 30 миллиардов рублей", — заявил Мантуров.

По его словам, за последний месяц практически по всем позициям предприятия нарастили производство в разы, создаются новые мощности более высокими темпами, чем даже в военное время, были перестроены межотраслевые кооперационные связи по поставкам сырья и комплектующих, изменена специализация целых подотраслей — они переориентируются на выпуск номенклатуры, которую либо вообще не делали, либо производили в мизерных объемах.

"Эта кардинальная перестройка самой структуры промышленности — не только ответ на сегодняшнюю ситуацию, связанную с пандемией. Мы готовим наш реальный сектор к абсолютно новой реальности, новым запросам и моделям потребительского спроса, и сейчас у нас есть уникальная возможность перевести локомотив всего реального сектора на новые рельсы и существенно повысить свои позиции с учетом меняющейся структуры глобального рынка. Все, что мы сейчас в ускоренном темпе производим в первую очередь для внутреннего потребления, завтра будем в еще больших объемах поставлять на экспорт", — добавил министр.