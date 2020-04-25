МОСКВА, 25 апр /ПРАЙМ/. Три работника предприятия в Новотроицке Оренбургской области погибли при утечке доменного газа, возбуждено дело, сообщатся на сайте регионального СУСК РФ.

"Около 19.30 25 апреля … в доменном цеху акционерного общества "Уральская Сталь" в городе Новотроицке произошла утечка доменного газа, в результате погибли три работника предприятия", — говорится в сообщении.

СК завел уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Следователи осматривают место происшествия, они уже допросили ряд свидетелей и установили личности погибших.