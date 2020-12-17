МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Австралийско-британская Rio Tinto заявила, что новым гендиректором компании со следующего года станет Джейкоб Стаусхольм (Jakob Stausholm), он займет должность Жана-Себастьяна Жака, о чьем уходе было объявлено осенью после скандала с разрушением исторических объектов в Западной Австралии, следует из сообщения компании. Fesco назначила нового президента компании

"Rio Tinto назначила Джейкоба Стаусхольма на должность главы компании с 1 января 2021 года",- говорится в сообщении компании. Жан-Себастьян Жак покинет должность исполнительного директора и гендиректора с 1 января 2021 года и уйдет из группы 31 марта следующего года, отмечается в сообщении.

Стаусхольм начал работать в компании в 2018 году как исполнительный и финансовый директор. До работы в Rio Tinto занимал должность финансового директора группы и директора по стратегии и трансформации в A.P. Moeller — Maersk A/S, говорится в пресс-релизе.

Компания заявила 11 сентября о том, что Жан-Себастьян Жак уйдет со своего поста после скандала с разрушением исторических объектов в Западной Австралии. Для расширения добычи железной руды Rio Tinto в марте разрушила древние пещеры аборигенов в ущелье Джуукан, которые считаются свидетельством проживания людей на континенте 46 тысяч лет назад — во время последнего ледникового периода. Уничтожение этих исторических объектов вызвало широкий общественный резонанс.

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.