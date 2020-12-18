МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли России выступило против инициативы запретить пластиковые пакеты на территории ЕАЭС), пишет РБК.

С предложением о запрете выступил Госкомитет Белоруссии по стандартизации. В частности, речь идет о запрете оборота некоторых видов пластиковой упаковки на территории Евразийского экономического союза.

Предлагается запретить упаковку нескольких типов:

полиэтиленовые пакеты толщиной до 50 мкм,

этикетки из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках,

упаковку из вспененного полистирола (в том числе — лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции),

упаковку из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты).

Российское торговое ведомство выступает против большинства предложений Госкомитета Белоруссии, пишет издание со ссылкой на протокол по итогам совещания с участием представителей стран ЕАЭС и компаний из стран-участниц союза от 16 ноября.

По мнению Минпромторга, это предложение недостаточно аргументированно. В частности, министерство считает, что сначала необходимо изучить влияние этих запретов на рынки ЕАЭС.

Помимо этого, отмечает Минпромторг РФ, эти ограничения будут нарушать правила, действующие в связи с пандемией коронавируса. Например, выбрасывать использованные маски и перчатки необходимо в завязанных полиэтиленовых пакетах.

Напомним, что в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.