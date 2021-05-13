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https://1prime.ru/industry_and_energy/20210513/833652499.html
Госкомпания по экспорту круглого леса начнет работу к концу года
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Формирование модели госкомпании по экспорту круглого леса закончат в течение месяца, к концу года она начнет работу, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента на Дальнем... ПРАЙМ, 13.05.2021
древесина, экспорт, юрий трутнев, госкомпании, лес, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЧИТА, 13 мая — ПРАЙМ. Формирование модели госкомпании по экспорту круглого леса закончат в течение месяца, к концу года она начнет работу, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.
"Госкомпания по экспорту круглого леса. Мы должны создать компанию таким образом, чтобы в этом году она начала работать, потому что с будущего года экспорт круглого леса с территории Российской Федерации запрещен. Поэтому госкомпания должна быть создана", — сказал Трутнев.
"Еще раз говорю, что в течение месяца, я думаю, мы закончим в целом формирование модели компании. А дальше будем ее создавать и делать так, чтобы к концу года она уже работала", — добавил он.