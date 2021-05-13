ЧИТА, 13 мая — ПРАЙМ. Формирование модели госкомпании по экспорту круглого леса закончат в течение месяца, к концу года она начнет работу, заявил журналистам вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

"Госкомпания по экспорту круглого леса. Мы должны создать компанию таким образом, чтобы в этом году она начала работать, потому что с будущего года экспорт круглого леса с территории Российской Федерации запрещен. Поэтому госкомпания должна быть создана", — сказал Трутнев.

"Еще раз говорю, что в течение месяца, я думаю, мы закончим в целом формирование модели компании. А дальше будем ее создавать и делать так, чтобы к концу года она уже работала", — добавил он.