МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Москва открыта к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готова оказать все необходимое содействие для локализации производства в столице, сообщил РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, комментируя высказывание Илона Маска о возможном размещении производства электромобилей в Москве. Илон Маск анонсировал скорое появление Tesla в России

На марафоне "Новое знание", который стартовал в четверг, глава компаний SpaceX и Tesla заявил, что рассматривает Россию в качестве возможного места размещения завода по производству электромобилей.

"Мы безусловно открыты к сотрудничеству с самыми инновационными и передовыми компаниями и готовы оказать все необходимое содействие для локализации производства в Москве", — сказал Ефимов.

Он подчеркнул, что в Москве созданы все необходимые условия для развития инновационного производства, в том числе иностранных инвесторов и компаний.

"Общий объем иностранных инвестиций в Москву сейчас составляет более 235 миллиардов долларов, это около половины от всех прямых инвестиций в Россию. В городе создана система мер поддержки инвесторов, а также площадки для размещения производств, в том числе высокотехнологичных", — сказал Ефимов. Цены на новостройки в Москве установили новый рекорд

Он отметил, что в столице действует особая экономическая зона "Технополис "Москва", которая включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем".

"В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний. Компании, работающие в особой экономической зоне столицы, имеют различные налоговые и таможенные льготы и производят самые разные продукты: от электронных сим-карт и беспилотников, до 3D принтеров и роботов-саперов", — сказал Ефимов.

Как в свою очередь сообщил РИА Новости руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, город готов предложить инвесторам не только землю, но и кадры.

"Москва всегда открыта для инвесторов, она готова предложить им и землю, и поддержку, и блестящие кадры. Так что, если у Илона Маска есть желание разместить своё производство в нашем городе, мы готовы обсудить такую возможность", — сказал Прохоров.

Ранее готовность оказать содействие Tesla для локализации производства выразили также губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Московской области Андрей Воробьев и власти Калининградской области.