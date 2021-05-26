МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Промпроизводство в РФ в апреле выросло на 7,2% в годовом выражении после роста на уточненные 2,3% в марте, в месячном выражении зафиксировано снижение на 4,5%, свидетельствуют данные Росстата.

По итогам января-апреля рост промпроизводства составил 1,1% в годовом выражении. По сравнению с мартом с исключением сезонного фактора в апреле динамика промпроизводства не изменилась. В публикации во вторник Росстат также утонил данные по промпроизводству за март (прежняя оценка — рост на 1,1%) и первый квартал — оценка спада скорректирована до 0,9% с 1,3%. Фьючерсы на индексы США растут после заявления представителя ФРС

Согласно данным Росстата, в апреле в сфере добычи полезных ископаемых спад производства замедлился до 1,8% в годовом выражении после снижения на 4,6% в марте. По итогам четырех месяцев производство в сфере добычи снизилось на 5,7% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в апреле 2021 года выросла на 14,2% в годовом выражении после роста на 5,4% месяцем ранее (по итогам четырех месяцев — рост на 4,5% год к году).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром рост в апреле замедлился до 6,2% после 11% в марте. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов рост ускорился — до 25,9% после роста на 14,7% в марте.

"Высокие темпы роста к аналогичному периоду прошлого года частично объясняются тем, что ряд предприятий в апреле 2020 года ограничили производство в связи с введенными ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией. Снижение объемов в сырьевом секторе составило 1,8%. Это связано с выполнением обязательств по ограничению объемов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и профилактическими ремонтными работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли", — говорится в комментарии Росстата.