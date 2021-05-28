МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил журналистам, что через две-три недели госкомпания для экспорта круглого леса будет организационно создана. В России ожидается значительное подорожание деревянных домов

Правительство РФ приняло решение о поэтапном повышении вывозных и таможенных квот в этой сфере, а в 2022 году вступает в силу запрет вывоза круглого леса за территорию страны. Трутнев ранее сообщал, что в качестве одной из мер на переходный период для экспорта круглого леса рассматривается создание государственной компании.

"Нам потребуется ещё две-три недели, чтобы её общую конструкцию доуточнить, чтобы организационно она была создана. Будем выносить это предложение на рассмотрение президента Российской Федерации", — сказал Трутнев.

"Смысл работы этой компании в том, чтобы, первое, смягчить последствия резкого запрещения вывоза круглого леса с Дальнего Востока Российской Федерации для тех людей, которые работают в этом секторе, чтобы у нас не осталось безработных в лесу", — добавил он.

По словам вице-премьера, окончательное решение о создании будет принимать президент РФ Владимир Путин.

"Она будет создана как отдельная организация", — также отметил Трутнев.