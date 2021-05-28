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2021-05-28T14:05:43+03:00
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Трутнев анонсировал создание госкомпании для экспорта круглого леса
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Вице-премьер Юрий Трутнев заявил журналистам, что через две-три недели госкомпания для экспорта круглого леса будет организационно создана. Правительство РФ приняло решение о... ПРАЙМ, 28.05.2021
древесина, госкомпании, лес, юрий трутнев, новости, промышленность, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил журналистам, что через две-три недели госкомпания для экспорта круглого леса будет организационно создана.
Правительство РФ приняло решение о поэтапном повышении вывозных и таможенных квот в этой сфере, а в 2022 году вступает в силу запрет вывоза круглого леса за территорию страны. Трутнев ранее сообщал, что в качестве одной из мер на переходный период для экспорта круглого леса рассматривается создание государственной компании.
"Нам потребуется ещё две-три недели, чтобы её общую конструкцию доуточнить, чтобы организационно она была создана. Будем выносить это предложение на рассмотрение президента Российской Федерации", — сказал Трутнев.
"Смысл работы этой компании в том, чтобы, первое, смягчить последствия резкого запрещения вывоза круглого леса с Дальнего Востока Российской Федерации для тех людей, которые работают в этом секторе, чтобы у нас не осталось безработных в лесу", — добавил он.
По словам вице-премьера, окончательное решение о создании будет принимать президент РФ Владимир Путин.
"Она будет создана как отдельная организация", — также отметил Трутнев.