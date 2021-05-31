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Путин призвал наращивать уровень локализации российского автопрома
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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать с каждой российской компанией автопрома, чтобы уровень локализации увеличивался. "До 2022 года, если иметь в виду... ПРАЙМ, 31.05.2021
промышленность, автомобили, владимир путин, новости, промышленность, экономика, бизнес, авто
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЕЛАБУГА, 31 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать с каждой российской компанией автопрома, чтобы уровень локализации увеличивался.
"До 2022 года, если иметь в виду всю совокупность тех, кто работает как участник процесса, уровень локализации должен выйти на 80%… На сегодняшний день это 53%. От 53% до 80% достаточно большое расстояние. И я вас прошу этому уделять внимание", — сказал Путин на открытии производства автомобилей Aurus в Татарстане.
"У нас много российских производителей, около 100 компаний, нужно работать с каждой из этих компаний с тем, чтобы каждая из них по своей линии работы увеличивала уровень локализации, по своей части", — добавил он.