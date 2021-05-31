ЕЛАБУГА, 31 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости работать с каждой российской компанией автопрома, чтобы уровень локализации увеличивался. В России запущено серийное производство автомобилей Aurus

"До 2022 года, если иметь в виду всю совокупность тех, кто работает как участник процесса, уровень локализации должен выйти на 80%… На сегодняшний день это 53%. От 53% до 80% достаточно большое расстояние. И я вас прошу этому уделять внимание", — сказал Путин на открытии производства автомобилей Aurus в Татарстане.

"У нас много российских производителей, около 100 компаний, нужно работать с каждой из этих компаний с тем, чтобы каждая из них по своей линии работы увеличивала уровень локализации, по своей части", — добавил он.