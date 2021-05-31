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https://1prime.ru/industry_and_energy/20210531/833804453.html
"АвтоВАЗ" приостанавливает производство из-за недостатка комплектующих
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"АвтоВАЗ" приостанавливает производство автомобилей на двух сборочных линиях 2 и 3 июня из-за недостатка некоторых комплектующих, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ"... ПРАЙМ, 31.05.2021
автомобили, автоваз, производство, новости, промышленность, экономика, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" приостанавливает производство автомобилей на двух сборочных линиях 2 и 3 июня из-за недостатка некоторых комплектующих, говорится в сообщении компании.
"АвтоВАЗ" вынужден приостановить производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 года на сборочных линиях №1 (автомобили на платформе B0) и №5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих. Компания планирует возобновить производство 4 июня", — говорится в сообщении.
На платформе B0 компания производит автомобили альянса — Lada Largus, Renault Logan, Sandero.
При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что ситуация не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерских центрах.
"АвтоВАЗ " производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа " расположены в Тольятти — АО " АвтоВАЗ ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске — ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.