МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" приостанавливает производство автомобилей на двух сборочных линиях 2 и 3 июня из-за недостатка некоторых комплектующих, говорится в сообщении компании. Путин призвал наращивать уровень локализации российского автопрома

"АвтоВАЗ" вынужден приостановить производство автомобилей 2 и 3 июня 2021 года на сборочных линиях №1 (автомобили на платформе B0) и №5 (производство Granta) из-за недостатка поставок некоторых комплектующих. Компания планирует возобновить производство 4 июня", — говорится в сообщении.

На платформе B0 компания производит автомобили альянса — Lada Largus, Renault Logan, Sandero.

При этом в "АвтоВАЗе" уточнили, что ситуация не повлияет на доступность автомобилей Lada в дилерских центрах.

"АвтоВАЗ " производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности "АвтоВАЗа " расположены в Тольятти — АО " АвтоВАЗ ", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске — ООО "Lada Ижевск". Продукция марки Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.