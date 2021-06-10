МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рост производства обрабатывающей промышленности в России по итогам первого полугодия составит 4%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Техосмотр для личных авто может стать добровольным

"Мы ожидаем, что за первую половину года должны выйти на показатели в 4%. Рассчитываем также сохранить заложенный темп до конца текущего года", — сказал Мантуров.

Он также добавил, что "по результатам прошлого года, мы пришли по обработке (обрабатывающей промышленности — ред.) с результатом, хоть и небольшим, но 0,6% (роста — ред)". "При этом удалось не допустить тех драматических последствий, которые нам многие эксперты предрекали, и, собственно, это касалось всех отраслей", — утончил министр.

Мантуров отметил, что "по понятным причинам, чемпионами оказались фармацевтика и медицинская техника – 23%". "Но и другие отрасли, такие как химический комплекс, текстильная промышленность, даже производство мебели, показали уровень около 5%. Да, конечно, не по всем отраслям мы вышли в плюс, но в целом, как я сказал, 0,6% рост", — рассказал глава министерства.

АВТОПРОМ

"Если говорить об автопроме – мы за него переживали больше всего – снизился уровень производства на 17%. Если брать другие страны, то (в них — ред.) доходило до 50%", — уточнил глава Минпромторга.

"Но очень быстрый происходит этап восстановления: за первые четыре месяца только по автопрому – плюс 40%, это только легковой автотранспорт. А в целом по обрабатывающей промышленности – 4,5% за четыре месяца", — подчеркнул он. Путин оценил восстановление российской экономики в условиях COVID

Ведомство запланировало выделить в текущем году в общей сложности 38 миллиардов рублей на господдержку автопрома в РФ, следует из отчета Минпромторга по результатам деятельности за 2019 и 2020 годы. При этом в прошлом году, когда страна столкнулась с ограничениями пандемии коронавируса, на эти цели был выделен 61 миллиард рублей, отмечается в документе. Речь, в частности, идет о финансировании программ льготного автокредитования, лизинга и факторинга, стимулирования спроса на газомоторную технику.

Также в число этих направлений входят субсидии организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на Дальнем Востоке, субсидии производителям грузовиков на возмещение затрат на выплату купонного дохода и компенсацию затрат по кредитам, субсидии на компенсацию затрат на испытание высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие требованиям, установленным Таможенным союзом и ООН, субсидия на транспортировку, НИОКР и закупки школьных автомобилей и автомобилей скорой медицинской помощи.

Минпромторг прогнозирует рост производства автомобилей в России в 2021 году почти на 5%, до 1,49 миллиона штук. При этом ожидается, что объем продаж новых автомобилей в РФ по итогам 2021 года вырастет почти на 4,8%, до 1,76 миллиона штук.

ПРОГНОЗЫ

Кроме того, министерство планирует, что Российский авиапром в 2021 году произведет 22 гражданских самолёта (не включая малую авиацию) против 12 в прошлом году.

бъём рынка железнодорожного машиностроения в 2021 году может снизиться на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 500 миллиардов рублей.

Объем производства российской судостроительной промышленности и морской техники в 2021 году может вырасти на 7,7% по сравнению с предыдущим годом, до 545,4 миллиарда рублей, следует из отчёта Минпромторга.