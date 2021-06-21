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https://1prime.ru/industry_and_energy/20210621/833990581.html
Потанин рассказал Путину о планах развития "Норникеля"
Промышленность
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Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой "Норильского никеля", владельцем "Интерроса" Владимиром Потаниным. "Владимир Путин наряду с другими встречами,... ПРАЙМ, 21.06.2021
владимир потанин, металлургия, промышленность, владимир путин, норникель, новости, промышленность, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой "Норильского никеля", владельцем "Интерроса" Владимиром Потаниным.
"Владимир Путин наряду с другими встречами, запланированными на сегодня, провел рабочую беседу с руководителем "Норникеля" Владимиром Потаниным. Потанин проинформировал президента о планах по развитию компании, о работе по новым проектам", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кроме того, Потанин информировал главу государства о том, как компания реализует свои обязательства в социальной сфере.