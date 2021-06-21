МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел встречу с главой "Норильского никеля", владельцем "Интерроса" Владимиром Потаниным.

"Владимир Путин наряду с другими встречами, запланированными на сегодня, провел рабочую беседу с руководителем "Норникеля" Владимиром Потаниным. Потанин проинформировал президента о планах по развитию компании, о работе по новым проектам", — сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Кроме того, Потанин информировал главу государства о том, как компания реализует свои обязательства в социальной сфере.