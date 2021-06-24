МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает с 1 августа до 31 декабря ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии, за это время разработать постоянно действующий механизм сглаживания цен на внутреннем рынке, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительства. Самый дорогой металл мира будет еще дороже

"По итогам совместной проработки с Минпромторгом, Минфином, с другими ведомствами предлагается ввести временные экспортные пошлины на ключевые товары черной и цветной металлургии с 1 августа по 31 декабря 2021 года включительно", — сказал Решетников.

"За это время разработать постоянно действующий механизм, который позволит аккумулировать часть прибыли от этой сверхблагоприятной конъюнктуры, в том случае, если ситуация продолжится в следующих годах, в бюджете", — добавил он.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину срочно подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.

"Вопрос, который вы подняли сегодня, крайне важный и актуальный для страны. Прошу оперативно подготовить все необходимые документы для принятия решений и в буквальном смысле слова срочно внести в правительство", — сказал Мишустин на встрече кабмина, на котором был поднят этот вопрос. Акции российских металлургов упали на новостях об экспортных пошлинах

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов считает, что данная мера не является наказанием для металлургов.

"Поэтому хочу подчеркнуть, что введение пошлин — это не наказание металлургов, тем более, что они несут на себе большую социальную и экологическую нагрузку. Это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка. Мы должны защитить нашего внутреннего потребителя от того, что сейчас происходит на мировых рынках", — сказал Белоусов на совещании кабмина.

Дополнительные поступления в бюджет РФ от введения временных экспортных пошлин составляют 20-25% той сверхприбыли, которую получат металлурги по итогам 2021 года от благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках, подчеркнул Белоусов.

"Мера временная, она носит фискальный характер и цель ее — создание источника компенсации удорожания по гособоронзаказу, госконтрактам, строительства жилья, дорог и ряда других строительных программ", — сказал он.

"Те объемы, которые планируется получить дополнительно в бюджет от введения этой пошлины — это порядка 113-114 миллиардов рублей по черным металлам и порядка 50 миллиардов по цветным металлам — это незначительная часть, порядка 20-25% той сверхприбыли, которую получают сейчас металлурги от благоприятной конъюнктуры мировых рынков", — добавил первый вице-премьер.